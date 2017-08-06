Штат Гаваї не планує відмовлятись від Паризької кліматичної угоди всупереч Трампу
"Гаваї та інші острови Тихого океану вже відчувають наслідки підвищення рівня моря і стихійних лих, ось чому моя адміністрація і законодавча влада вже роблять конкретні кроки для виконання Паризької угоди", - сказав губернатор Девід Ійдж, повідомляє видання The Hill.
Один із законів спрямований на скорочення викидів парникових газів за рахунок скорочення загального використання енергії та впровадження відновлювальних джерел енергії. Цей законопроект також закликає спробувати обмежити глобальне підвищення температури до 1,5 градусів за Цельсієм.
Інший закон дозволяє створювати цільової групи, на які покладено завдання визначити способи поліпшення стану ґрунтів та зменшення рівня вуглецю в атмосфері.
Раніше низка штатів, міст та корпорацій у США оголосили, що будуть реалізувати політику відповідно до Паризької кліматичної угоди, незважаючи на рішення Дональда Трампа. Гаваї стали першим штатом, що схвалив закони відповідно до глобального кліматичного договору.
Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.
"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.
Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.
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