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Штат Конектикут визнав Голодомор геноцидом українського народу

Це 21 штат, який назвав Голодомор геноцидом
Американський штат Конектикут визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Штат Конектикут визнав Голодомор геноцидом українського народу Фото: credo-ua.org

Відповідну прокламацію підписав губернатор штату Коннектикут Деніель Меллой.

Також, 19 листопада Північна Кароліна визнала: голод 1932 – 33-х років в Україні штучним.

Додамо, Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.
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21 11 2018 10:00
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