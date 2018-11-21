CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський штат Конектикут визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штат Конектикут визнав Голодомор геноцидом українського народу
Це 21 штат, який назвав Голодомор геноцидом
Фото: credo-ua.org
Відповідну прокламацію підписав губернатор штату Коннектикут Деніель Меллой.
Також, 19 листопада Північна Кароліна визнала: голод 1932 – 33-х років в Україні штучним.
Додамо, Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.
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21 11 2018 10:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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