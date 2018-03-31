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Штат Массачусетс визнав голодомор геноцидом

Станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже у дев'яти штатах США
У посольстві України в США заявили, що штат Массачусетс (США) визнав голодомор в Україні геноцидом українського народу.
Штат Массачусетс визнав голодомор геноцидом Фото: з вільних джерел

"Ще один американський штат приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу. Губернатор штату Массачусетс Чарльз Бейкер видав відповідну прокламацію", - повідомляє посольство України в США.

"Станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року палата Представників штату Мічиган (США) прийняла резолюцію щодо Голодомору в Україні 1932-1933 років.

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31 03 2018 12:17
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