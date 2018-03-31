CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ посольстві України в США заявили, що штат Массачусетс (США) визнав голодомор в Україні геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штат Массачусетс визнав голодомор геноцидом
Станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже у дев'яти штатах США
Фото: з вільних джерел
"Ще один американський штат приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу. Губернатор штату Массачусетс Чарльз Бейкер видав відповідну прокламацію", - повідомляє посольство України в США.
"Станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в листопаді 2017 року палата Представників штату Мічиган (США) прийняла резолюцію щодо Голодомору в Україні 1932-1933 років.
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