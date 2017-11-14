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Штат Міссурі підозрює Google у незаконному використанні клієнтських даних

У компанії заявили, що не отримували судової повістки
У США розпочалося повномасштабне розслідування проти корпорації Google Inc. у справі про можливе порушення прав споживачів і антимонопольного законодавства.
Штат Міссурі підозрює Google у незаконному використанні клієнтських даних Фото: elmeme.me

"Розслідування генерального прокурора штату Міссурі Джоша Голі сфокусується на масиві клієнтських даних, зібраних Google, а також на тому, чи відповідають фактичне збирання, використання і розкриття цієї інформації законодавству штату", - повідомляє The Financial Times з посиланням на генпрокурора штату Міссурі Джоша Голі. 

Як зазначається, розслідування має з'ясувати, чи не використовує Google у незаконний спосіб контент інших веб-сайтів і чи не віддає компанія переваги власним сервісам у відображенні результатів пошукових запитів.

У компанії заявили, що не отримували судової повістки, додавши, що вони мають надійний захист приватних даних користувачів і продовжують працювати у високо конкурентному і динамічному середовищі.

Раніше компанія Google подала апеляцію до Європейського суду на рішення Єврокомісії про накладення штрафу у розмірі 2,42 мільярда євро через нібито зловживання домінуючим становищем на ринку пошуковиків.

Нагадаємо, інженер компанії Google Фелікс Краузе виявив проблему з налаштуваннями приватності в iOS, яка дозволяє програмам на iPhone вести приховану зйомку. Для цього достатньо через додаток отримати дозвіл від користувача на доступ до камери.

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14 11 2017 16:11
ТЕГИ: Google, США
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