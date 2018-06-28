CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський штат Огайо долучився до визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штат Огайо визнав Голодомор геноцидом українського народу
Огайо став 12 штатом Америки, який визнав Голодомор геноцидом
Фото: unian.ua
"Губернатор штату Джон Касіч та Віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію", - йдеться у повідомленні посольства України в США у Facebook.
Станом на сьогодні Голодомор визнаний геноцидом вже у 12 штатах США, зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Голодомор визнали геноцидом в Міссурі, Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.
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28 06 2018 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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