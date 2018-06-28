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Штат Огайо визнав Голодомор геноцидом українського народу

Огайо став 12 штатом Америки, який визнав Голодомор геноцидом
Американський штат Огайо долучився до визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.
Штат Огайо визнав Голодомор геноцидом українського народу Фото: unian.ua

"Губернатор штату Джон Касіч та Віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію", - йдеться у повідомленні посольства України в США у Facebook.

Станом на сьогодні Голодомор визнаний геноцидом вже у 12 штатах США, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Голодомор визнали геноцидом в МіссуріВашингтоніВісконсині, Іллінойсі, МассачусетсіМічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.

 
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28 06 2018 12:57
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