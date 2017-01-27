Штайнмаєр пішов у відставку: його наступником став Габріель

Новим міністром закордонних справ став віце-канцлер Зігмар Габріель, який очолював міністерство економіки і енергетики.

Штайнмаєр, який очолював МЗС Німеччини протягом семи років, залишив посаду міністра, оскільки має намір брати участь у президентських виборах.

В інтерв'ю газеті Suddeutsche Zeitung, опублікованому напередодні відставки, Штайнмаєр, зокрема, заявив, що президентська кампанія в США "нажахала його". За словами Штайнмаєра, він сподівається, що "Дональд Трамп зміниться після того, як обійняв посаду президента".

Нагадаємо, що Зігмар Габріель раніше кілька разів заявляв, що виступає за зняття санкцій з Росії, підкреслюючи, при цьому, що необхідною умовою для цього є мирний процес в Україні, включно з виконанням Мінських угод.

Окрім того, він висловив сподівання на те, що Росія знову стане частиною клубу провідних країн світу і "велика сімка" повернеться до формату G8.

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини також виступав за федералізацію України.

"Територіальну цілісність України можна зберегти тільки тоді, якщо зробити відповідну пропозицію тим областям, де переважають етнічні росіяни", - зазначав політик.

Він вважає, що розумна концепція федералізації - єдиний шлях для подолання української кризи.

Довідка: У 1999–2003 роках Габріель був прем'єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія, а з 2005 по 2009 був федеральним міністром Захисту оточуючого середовища і ядерної безпеки.

Вже з 2005 року він стає депутатом німецького Бундестагу. Згодом, з 2009 року - головою однієї з двох найвпливовіших політичних партій ФРН СДПН.

У 2013 році в новому уряді Ангели Меркель Габріель обійняв посаду віце-канцлера і міністра економіки та енергетики.

Зазначимо, що Зігмар Габріель свій перший візит на посаді міністра МЗС здійснить до Франції 28 січня.