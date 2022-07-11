Штайнмаєр запропонував новий варіант допомоги українським містам

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував нову форму допомоги Україні - із залученням міст-побратимів.

Про це повідомляє сайт президента Німеччини.

Наразі Німеччина надає Україні економічну, фінансову та військову підтримку, але деякі міста потребують і гуманітарної, наприклад, генераторів та інших речей.

"Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні", – пояснив він.

Ті міста, що вже мають побратимів у Німеччині, наразі отримують таку допомогу, зазначив Штайнмаєр.

"Інші теж хочуть такої підтримки – одягом чи генераторами. Або там, де ми були, зараз змінюють опалення та кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова – шредери. Ми маємо ініціювати такі практичні форми співробітництва", – впевнений він.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Україна сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 з Німеччини. Переговори з цього приводу вже ведуться.

Раніше повідомлялось, що Бельгія направила в Україну вантажівки і міномети.