Штепа каже, що виконувала вказівки Пашинського та Наливайченка

А вони, в свою чергу, за словами Штепи, керувались вказівками Турчинова

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яка нещодавно повенулася в місто, заявляє, що свої дії під час захоплення у 2014 році сепаратистами держустанов вона узгоджувала із нардепом Сергієм Пашинським.

"Я говорила з Пашинським кожну хвилину. У мене є телефон, є роздруківка, що він мені дзвонив, ну, напевно раз 100 за ці три дні (коли захоплювали установи в місті – ред.)", - розповіла Штепа в інтерв'ю виданню "Новости Донбасса".

"По-перше, на перший день вони (Пашинський – ред.) хотіли, щоб я звільнила заручників, які були в будівлі міліції. Ми все зробили. Потім він почав говорити, що я мусила їздити по місту і дивитися, скільки їх людей, і де вони знаходяться (Бойовиків –ред.). Ми це робили. Пашинський мені дзвонив кожні 5 хвилин, кожні. І вночі, і взагалі просто", - додала Штепа.

Вона також розповіла, що окрім Пашинського дзвонив Валентин Наливайченко.

"Але Наливайченко і Пашинський мені постійно говорили, що це вказівка ​​Турчинова", - сказала вона.

Штепа заявляє, що їх запрошували на засідання суду.

"Але вони не йдуть. Розумієте, це ж така ситуація, сьогодні я винна, а завтра вони приходять і з них почнуть запитувати. А чому ви і не приїхали? Чому послали жінку до будівлі міліції?", - сказала вона.

Нагадаємо, Ленінський районний суд міста Харкова переніс засідання у справі Нелі Штепи на 6 листопада через її госпіталізацію.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.