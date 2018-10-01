Штепа відмовилась повертатись до бойовиків в рамках обміну полоненими, - Лутковська

"Вона хотіла довести свою невинність у рамках українського законодавства в українському суді"

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа на ранньому етапі переговорів про звільнення заручників, яке відбулося 27 грудня, одразу відмовилась переїжджати на непідконтрольну Україні територію.

Про це розповіла в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

"За моєю інформацією, Неля Штепа була однією з тих, хто відмовився брати участь у цій процедурі, тому що у неї була абсолютно чітка позиція, вона хотіла довести свою невинність у рамках українського законодавства в українському суді", - розповіла вона.

За словами Лутковської, оскільки було прийнято рішення всіма учасниками переговорів про те, що процедура, яка проходила 27 грудня, буде виключно добровільною, в рамках першої верифікації Неля Штепа була викреслена зі списків, оскільки сама заявила про своє небажання.

Раніше Лутковська розповіла, що мер Торецька Донецької області Володимир Слєпцов і ще 6 осіб в останній момент відмовилися від передачі ОРДО у рамках обміну полоненими 27 грудня 2017 року.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на екс-чиновницю.