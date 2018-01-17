Штепа заявила, що знову планує стати мером Слов'янська, - ВІДЕО

Неля Штепа, у якої закінчився домашній арешт вирішила знову зайняти пост мера Слов'янська.

"Я в неділю, понеділок, я однозначно на ринок поїхала... І скрізь, де люди мене бачили, всі мене обіймали цілували, говорили: "Неля Ігорівна, ми чекаємо на вас, ви повинні бути мером". Може, тисячу чоловік я зустріла за ці два дні... І от вчора, коли я вийшла з ринку, я повернулася і сказала своїм дітям: "Я буду мером міста", - сказала Штепа в ефірі місцевого телеканалу TheSplus.

Про плани Штепи знову стати мером Слов'янська з 14-ї хвилини:

Нагадаємо, що колишній мер Слов'янська Неля Штепа була заарештована 13 липня 2014 року – відразу після звільнення міста від російських окупантів. Дії екс-мера Слов'янська прокуратура кваліфікувала за ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення. Протягом трьох років вона перебувала в СІЗО, звідки її випустили у вересні 2017 року.

У прокуратурі Харківської області, повідомили про те, що з 14 січня у Штепи закінчився домашній арешт.

"Тепер у Нелі Штепи є шанс безпосередньо ділом підтвердити свої слова про те, що вона нікуди не збирається тікати, що готова добровільно з'являтися до суду і доводити свою позицію законно", - заявили у відомстві.