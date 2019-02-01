Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Шторм на Філіппінах вже забрав життя 85 осіб

Кількість жертв може зрости
Число загиблих від зсувів і повеней, викликаних штормом на Філіппінах, зросла до 85 осіб.
Шторм на Філіппінах вже забрав життя 85 осіб Фото: ap.org

У результаті шторму загинули щонайменше 85 людей, ще 20 вважаються зниклими безвісти, передає Reuters.

За словами голови Національного агентства катастроф Рікардо Джалада, в більшості випадків люди гинули під завалами будинків, які обвалилися після сильних дощів. Серед жертв стихії є діти.

"Якщо ми не знайдемо зниклих безвісти, чи знайдемо їх тіла, то кількість жертв зросте до 105. Сподіваюся, цього не станеться", - зазначив Джалад.

Нагадаємо, що шторм на Філіппінах вибухнув у минулі вихідні й спершу забрав життя 22 людей. Згодом кількість  загиблих різко зросла.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2019 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.