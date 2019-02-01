Шторм на Філіппінах вже забрав життя 85 осіб

Число загиблих від зсувів і повеней, викликаних штормом на Філіппінах, зросла до 85 осіб.

У результаті шторму загинули щонайменше 85 людей, ще 20 вважаються зниклими безвісти, передає Reuters.

За словами голови Національного агентства катастроф Рікардо Джалада, в більшості випадків люди гинули під завалами будинків, які обвалилися після сильних дощів. Серед жертв стихії є діти.

"Якщо ми не знайдемо зниклих безвісти, чи знайдемо їх тіла, то кількість жертв зросте до 105. Сподіваюся, цього не станеться", - зазначив Джалад.

Нагадаємо, що шторм на Філіппінах вибухнув у минулі вихідні й спершу забрав життя 22 людей. Згодом кількість загиблих різко зросла.