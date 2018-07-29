Шторм на Азовському морі: рятувальники витягли 36 автомобілів, евакуювали 86 осіб

В результаті подій ніхто не постраждав

На узбережжі Азовського моря, в м.Приморск і на Обитічній косі (Запорізька обл.) рятувальники витягли з розмитих доріг 36 автомобілів і евакуювали 86 осіб.

" Так, об 11:20 в районі бази відпочинку "Автотурист" люди намагалися виїхати, але через промоїни та підняття рівня води автомобілі застрягли у піску", - повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується, в цьому регіоні спостерігалися пориви східного вітру до 12 м/с і злива.

Прибулі рятувальники встановили, що допомоги потребували більше десятка автомобілів. Співробітники ДСНС за допомогою тросів і спецавтомобіля витягли з району підтоплення на сушу 11 легкових автомобілів і вивезли 46 осіб, з них дев'ятеро дітей.

Від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалася одна одиниця техніки і четверо осіб особового складу.

Крім того, на косі Обитічна через різку зміну напрямку вітру (північно-східного і східного), почався шторм і коливання рівня води, що призвело до розмиву дороги.

Співробітники Бердянського лісового господарства в Приморському районі на тракторі МТЗ і УАЗі витягли 25 автомобілів і вивезли 40 осіб.

Відзначається, що в результаті подій ніхто не постраждав.

Як інформує прес-служба ДСНС, ситуація контролюється, проводиться постійний моніторинг, підрозділи ГУ ДСНС України в Запорізькій області перебувають у бойовій готовності до дій за призначенням.