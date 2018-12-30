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Шторм на Філіппінах уже забрав 22 життя

У районі Бікол загинуло щонайменше 16 осіб
Кількість жертв шторму, який вибухнув на Філіппінах у минулі вихідні, становить 22 людини.
Шторм на Філіппінах уже забрав 22 життя філіпіни

"У неділю від шторму, що охопив у вихідні центральні філіппінські острови, загинули 22 людини", - повідомляє AFP.

За словами представників цивільної оборони, у районі Бікол загинуло щонайменше шістнадцять осіб, і шестеро людей загинули у Східних Вісаях.

"Більшість (зруйнованих) районів все ще знаходиться під водою. Ми відправляємо військових і гумові човни для порятунку сімей. У деяких районах повені досягли дахів будинків", - сказав Клаудіо Юкот, глава відділу цивільної оборони регіону Бікол.

Нагадаємо, в індонезійській провінції Західне Папуа 28 грудня сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1.

 

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30 12 2018 18:41
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