Шторм на Філіппінах уже забрав 22 життя

Кількість жертв шторму, який вибухнув на Філіппінах у минулі вихідні, становить 22 людини.

"У неділю від шторму, що охопив у вихідні центральні філіппінські острови, загинули 22 людини", - повідомляє AFP.

За словами представників цивільної оборони, у районі Бікол загинуло щонайменше шістнадцять осіб, і шестеро людей загинули у Східних Вісаях.

"Більшість (зруйнованих) районів все ще знаходиться під водою. Ми відправляємо військових і гумові човни для порятунку сімей. У деяких районах повені досягли дахів будинків", - сказав Клаудіо Юкот, глава відділу цивільної оборони регіону Бікол.

Нагадаємо, в індонезійській провінції Західне Папуа 28 грудня сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1.