Шторм "Нейт" дістався штату Міссісіпі
Про це повідомляє "Голос Америки".
Це вже четвертий руйнівний шторм у Сполучених Штатах за менш ніж два місяці. Перш ніж "Нейт" дістався до Мексиканської затоки, внаслідок стихії в Центральній Америці вже загинуло 30 людей. Ураган також зупинив виробництво нафти і газу в Перській затоці.
Урагану "Нейт" передували три інші потужні буревії – "Харві", "Ірма" і "Марія", які спустошили Техас, Флориду та Пуерто Ріко.
"Нейт" з вітрами 135 км на годину кваліфікується як найслабкіший із п'яти категорій.
Національний центр ураганів повідомив у неділю вранці, що "Нейт" понизився від урагану до тропічного шторму. Метереологи також очікують, що шторм швидко послабиться на шляху до середини півдня, долини Теннессі та центральних Аппалачів.
Нагадаємо, в Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі і деяких районах Флориди оголосили евакуацію.
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