Шторм "Нейт" дістався штату Міссісіпі

Це вже четвертий руйнівний шторм у Сполучених Штатах за менш ніж два місяці

Ураган "Нейт", кваліфікований як шторм першої категорії, вдарив по узбережжю Міссісіпі в неділю, 8 жовтня, з руйнівними вітрами та проливними дощами, затопивши вулиці та автомагістралі по всьому регіону.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Це вже четвертий руйнівний шторм у Сполучених Штатах за менш ніж два місяці. Перш ніж "Нейт" дістався до Мексиканської затоки, внаслідок стихії в Центральній Америці вже загинуло 30 людей. Ураган також зупинив виробництво нафти і газу в Перській затоці.

Урагану "Нейт" передували три інші потужні буревії – "Харві", "Ірма" і "Марія", які спустошили Техас, Флориду та Пуерто Ріко.

"Нейт" з вітрами 135 км на годину кваліфікується як найслабкіший із п'яти категорій.

Національний центр ураганів повідомив у неділю вранці, що "Нейт" понизився від урагану до тропічного шторму. Метереологи також очікують, що шторм швидко послабиться на шляху до середини півдня, долини Теннессі та центральних Аппалачів.

Нагадаємо, в Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі і деяких районах Флориди оголосили евакуацію.