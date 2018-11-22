Штрафувати п'яних водіїв по-новому почнуть з 2020 року
У прикінцевих положеннях закону вказується, що закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування і вводиться в дію через рік з дня набрання ним чинності, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Водночас Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що закон стане чинним з 1 січня 2020 року.
Директор департаменту та комунікацій МВС Артем Шевченко зазначив УП, що увесь 2019 рік буде тривати підготовка до введення закону в дію.
Зокрема, за 3 місяці з дня набрання чинності закону Кабмін має внести на розгляд ВР пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із ним.
Дозволений рівень алкоголю в організмі, за який не штрафують, 0,2 проміле.
Як повідомлялося, 22 листопада Верховна Рада підтримала законопроект 7279-д, який вносить норму про керування транспортом у стані сп’яніння в кримінальний кодекс, як кримінальний проступок.
Законопроектом вводиться покарання - штраф 17-34 тис. грн і заборона керувати до трьох років, а при повторному порушенні - до 51 тис. грн із забороною керувати від 2 до 3 років.
Наразі нетверезе водіння карається штрафом у 10,2 тисяч гривень і позбавленням прав на 1 рік. Ті самі дії вчинені повторно у період 5 років караються штрафом у 40,2 тисяч гривень і позбавленням прав на 10 років
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