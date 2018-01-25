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Штучний інтелект почали використовувати для перевірки творів студентів

Твори довірили штучному інтелекту
Один з університетів східнокитайської провінції Чжецзян почав використовувати штучний інтелект для перевірки творів з китайської мови.
Штучний інтелект почали використовувати для перевірки творів студентів Фото: naked-science.ru

Коректор на основі штучного інтелекту був розроблений китайським інтернет-гігантом Alibaba, повідомляє агентство Сіньхуа.

"Штучному інтелекту необхідно всього лише 40 секунд, щоб перевірити твір китайською", - сказав професор китайської мови Чжецзянського інституту іноземних мов.

Під час експерименту одинадцять студентів з шести країн здавали підсумковий іспит. Використовуючи різні символи, програма-коректор, створена на основі штучного інтелекту, точно виділила різні помилки, включаючи повторення слів, пропуск ієрогліфів, неправильний вибір і невірний порядок слів.

За інформацією розробників нейронної мережі, точність нової програми наближена або навіть перевершує точність людини.

За словами розробників, після того як текст з паперу був переведений в цифровий за допомогою технології оптичного розпізнавання тексту, штучний інтелект, "вивчив" сотні тисяч китайських систем лінгвістичних даних, зміг визначити граматичні помилки і виділити їх.

Проте, за повідомленням професора лінгвістики Народного університету Китаю Чжан Лу, система може тільки лише знайти мовні помилки, але не здатна оцінити твір з точки зору словникового запасу, побудови речень і стилістики.

Нагадаємо, що у доповіді "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform йдеться, що 250 тис держслужбовців, 90 тис адміністраторів та 24 тис працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямків. Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди.

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25 01 2018 07:58
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