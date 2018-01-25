Штучний інтелект почали використовувати для перевірки творів студентів
Коректор на основі штучного інтелекту був розроблений китайським інтернет-гігантом Alibaba, повідомляє агентство Сіньхуа.
"Штучному інтелекту необхідно всього лише 40 секунд, щоб перевірити твір китайською", - сказав професор китайської мови Чжецзянського інституту іноземних мов.
Під час експерименту одинадцять студентів з шести країн здавали підсумковий іспит. Використовуючи різні символи, програма-коректор, створена на основі штучного інтелекту, точно виділила різні помилки, включаючи повторення слів, пропуск ієрогліфів, неправильний вибір і невірний порядок слів.
За інформацією розробників нейронної мережі, точність нової програми наближена або навіть перевершує точність людини.
За словами розробників, після того як текст з паперу був переведений в цифровий за допомогою технології оптичного розпізнавання тексту, штучний інтелект, "вивчив" сотні тисяч китайських систем лінгвістичних даних, зміг визначити граматичні помилки і виділити їх.
Проте, за повідомленням професора лінгвістики Народного університету Китаю Чжан Лу, система може тільки лише знайти мовні помилки, але не здатна оцінити твір з точки зору словникового запасу, побудови речень і стилістики.
Нагадаємо, що у доповіді "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform йдеться, що 250 тис держслужбовців, 90 тис адміністраторів та 24 тис працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямків. Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа