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Штучний інтелект створив 100 тисяч фото неіснуючих людей

Ольга
Матарикіна
Ці світлини можна використовувати в рекламі, веб-дизайні, створенні ігор тощо.
Штучний інтелект створив 100 тисяч фото неіснуючих людей Фото: PetaPixel

Компанія Generated Media представила Generated Photos – каталог зі 100 тисяч зображень неіснуючих людей у повний зріст.

Про це повідомляє PetaPixel.
 
Відтак новостворені фотографії людей у повний зріст можна використовувати в рекламі, веб-дизайні, створенні ігор і виробництві відеоматеріалу серед багатьох інших напрямків.
 
До цього штучний інтелект зміг створити каталог зі 100 тисяч фотографій лише облич людей, яких не існує.
 
Світлини облич, зроблені штучним інтелектом, уже використовуються в ігровій індустрії як орієнтири для художників або твори мистецтва невзаємозамінних токенів (NFT).
 
"Існує багато припущень і упереджень щодо контенту, створеного штучним інтелектом. Багато людей вважають це виключно deepfake, дезінформацією та пов’язаними шкідливими речами. Але ті ж самі люди дивляться фільми з комп'ютерними технологіями, які можуть зробити воскресіння померлих акторів і ходять на концерти ABBA у 2022 році", – заявляє Артем Кан з Generated Photos.
 
Зазначається, що на тепер усі створені штучним інтелектом фотографії людей у повний зріст – це молоді, стрункі, дорослі люди. Компанія планує урізноманітнити каталог за допомогою створення світлин людей різного віку, типу фігури, пози та індивідуального одягу.
 
 
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25 10 2022 17:41
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