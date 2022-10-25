НОВИНИЦі світлини можна використовувати в рекламі, веб-дизайні, створенні ігор тощо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект створив 100 тисяч фото неіснуючих людей
Фото: PetaPixel
Компанія Generated Media представила Generated Photos – каталог зі 100 тисяч зображень неіснуючих людей у повний зріст.
Про це повідомляє PetaPixel.
Відтак новостворені фотографії людей у повний зріст можна використовувати в рекламі, веб-дизайні, створенні ігор і виробництві відеоматеріалу серед багатьох інших напрямків.
До цього штучний інтелект зміг створити каталог зі 100 тисяч фотографій лише облич людей, яких не існує.
Світлини облич, зроблені штучним інтелектом, уже використовуються в ігровій індустрії як орієнтири для художників або твори мистецтва невзаємозамінних токенів (NFT).
"Існує багато припущень і упереджень щодо контенту, створеного штучним інтелектом. Багато людей вважають це виключно deepfake, дезінформацією та пов’язаними шкідливими речами. Але ті ж самі люди дивляться фільми з комп'ютерними технологіями, які можуть зробити воскресіння померлих акторів і ходять на концерти ABBA у 2022 році", – заявляє Артем Кан з Generated Photos.
Зазначається, що на тепер усі створені штучним інтелектом фотографії людей у повний зріст – це молоді, стрункі, дорослі люди. Компанія планує урізноманітнити каталог за допомогою створення світлин людей різного віку, типу фігури, пози та індивідуального одягу.
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