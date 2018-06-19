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Штучний інтелект створив перший в історії фільм, - ВІДЕО

На створення стрічки мережі знадобилося 48 годин
Штучний інтелект уперше в історії створив короткометражний фільм.
Штучний інтелект створив перший в історії фільм, - ВІДЕО Фото: video.wired.com

Фільм змонтувала нейромережа, яка обрала для себе ім'я Бенджамін, повідомляє сайт Wired.

Фільм "Zone Out" схожий на артхаусний науково-фантастичний фільм жахів, зазначає видання

Перед тим, як взятися за фільм нейромережа вивчила практикувалася у сценарній кілька сотень реальних сценаріїв. Також штучний інтелект "передивився" низку старих чорно-білих фільмів.

Раніше ця нейромережа написала сценарій науково-фантастичного фільму Sunspring, який екранізували з зіркою серіалу "Кремнієва Долина" Томасом Міддлдітчем у головній ролі.

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Нагадаємо, вчені зняли фільм, сюжет якого може підлаштовуватися під глядача.

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19 06 2018 11:49
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