Штучний інтелект створив перший в історії фільм, - ВІДЕО
Фільм змонтувала нейромережа, яка обрала для себе ім'я Бенджамін, повідомляє сайт Wired.
Фільм "Zone Out" схожий на артхаусний науково-фантастичний фільм жахів, зазначає видання
Перед тим, як взятися за фільм нейромережа вивчила практикувалася у сценарній кілька сотень реальних сценаріїв. Також штучний інтелект "передивився" низку старих чорно-білих фільмів.
Раніше ця нейромережа написала сценарій науково-фантастичного фільму Sunspring, який екранізували з зіркою серіалу "Кремнієва Долина" Томасом Міддлдітчем у головній ролі.
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Нагадаємо, вчені зняли фільм, сюжет якого може підлаштовуватися під глядача.
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