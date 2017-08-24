Штучний інтелект вперше записав музичний альбом

Розробники вказали лише на бажаний темп, ритм, настрій і стиль

Співачка Тарін Саутерн спільно зі стартапом Amper, що розробляє штучний інтелект, записала альбом.

Усю музику записав штучний інтелект. Розробники вказали лише на бажаний темп, ритм, настрій і стиль, повідомляє "Платформа".

Потім співачка написала свої власні тексти і поклала їх на музику Amper. Вийшов альбом IAMAI, що можна розшифрувати як "Я штучний інтелект".

За задумом авторів Amper, така нейромережа буде корисною для підприємств і творців невеликого контенту, які не хочуть розбиратися з ліцензуванням музики і потребують мелодичних фрагментів.

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Нагадаємо, що засновник SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск вважає, що найбільшу загрозу для людства становитиме штучний інтелект.