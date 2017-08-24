НОВИНИСпівачка Тарін Саутерн спільно зі стартапом Amper, що розробляє штучний інтелект, записала альбом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штучний інтелект вперше записав музичний альбом
Розробники вказали лише на бажаний темп, ритм, настрій і стиль
Фото: naked-science.ru
Усю музику записав штучний інтелект. Розробники вказали лише на бажаний темп, ритм, настрій і стиль, повідомляє "Платформа".
Потім співачка написала свої власні тексти і поклала їх на музику Amper. Вийшов альбом IAMAI, що можна розшифрувати як "Я штучний інтелект".
За задумом авторів Amper, така нейромережа буде корисною для підприємств і творців невеликого контенту, які не хочуть розбиратися з ліцензуванням музики і потребують мелодичних фрагментів.
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Нагадаємо, що засновник SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск вважає, що найбільшу загрозу для людства становитиме штучний інтелект.
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24 08 2017 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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