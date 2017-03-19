Штучний інтелект здатен заробити на біржі 30% річних

Штучний інтелект приймає вигідні інвестиційні рішення. Він обігрує трейдерів-людей, особливо під час криз.

Про це свідчить дослідження, проведене фахівцями Школи бізнесу та економіки Університету Фрідріха-Александра (Німеччина), повідомляє видання Finance.UA.

"Штучні нейронні мережі в першу чергу створені для проблем, рішення яких неможливо виразити в зрозумілих правилах. Розпізнавання зображень і мови – типові приклади застосування, взяти хоча б Siri. Але глибоке навчання може зачіпати й інші сфери, наприклад, прогноз погоди або економічного розвитку", – розповів автор дослідження, доктор Крістофер Краусс

Міжнародна команда вчених на чолі з доктором Краусс була першою, хто застосував технологію штучного інтелекту до великого обсягу ринкових даних. Для того, щоб з’ясувати, чи краще автоматизована навчальна платформа справляється із завданням, ніж проста стратегія довгострокового інвестування, дослідники вивчили індекс S&P 500, який складається з акцій 500 провідних компаній США. На підставі приблизно 180 млн точок на графіках котирувань цінних паперів модель аналізувала поведінку всіх акцій в період з 1992 по 2015 рік для кожного дня торгів.

Результат виявився вражаючим. З 2000 року вчені спостерігали прибутковість інвестиційної стратегії штучного інтелекту на рівні 30% річних. Для 1990-х, коли не існувало торгових роботів, результати виявилися ще вищими. Найкраще алгоритм показав себе в часи фінансових криз, наприклад, колапсу доткомів на початку 2000-х або іпотечної кризи 2008-2009 років, коли трейдери-люди зіштовхували в прірву котирування цінних паперів, керуючись переважно емоціями.

Нагадаємо, штучний інтелект Google читає по губах на 35% краще, ніж людина.

250 тис. держслужбовців, 90 тис. адміністраторів та 24 тис. працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямів.