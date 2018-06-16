Штибліков виглядає добре, просить про переведення до України та матеріальну допомогу, – консул

Політв'язень заявив, що він є громадянином РФ та України

Виконуючий обов'язки консула-керівника Консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов розповів про стан українського політв’язня Дмитра Штиблікова, якого він разом із російським омбудсменом Тетяною Москальковою відвідав 16 червня в Омську.

"Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює. Він перебуває з травня 2018 року в одиночній камері. Мав кілька дисциплінарних стягнень. Тетяна Москалькова домовилася про організацію відео-розмови з родиною Дмитра Штиблікова, яка проживає в АР "Крим", – повідомляє прес-центр українського омбудсмена Людмили Денісової.

Під час розмови з українським консулом Штибліков написав заяву до Міністерства юстиції України проханням посприяти переведенню його до України для подальшого відбування покарання, а також висловив прохання розглянути можливість надання йому матеріальної допомоги в установленому законодавством порядку, за пропозицією консула України.

Фото: обмудсмен РФ

За словами консула, з Москальковою вони попередньо домовилися про отримання матеріалів справи Штиблікова у разі звернення консульства у письмовому вигляді на адресу омбудсмена РФ.

Фото: обмудсмен РФ

Нагадаємо, у листопаді 2016 року в ФСБ Росії заявили, що затримали в анексованому Севастополі "українських диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. У ФСБ стверджували, що затримані є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України". У Міноборони України цю інформацію спростували. Пізніше з'ясувалося, що затримано Олексія Бессарабова, Дмитра Штиблікова, Володимира Дудку. Бессарабов і Штибліков - аналітики, колишні співробітники центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос", що закрився в 2014 році.

У п'ятницю уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.