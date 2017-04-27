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Шуфрич більше не бенефіціар "Нафтогазвидобування"

15% акцій було викуплено
Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич продав свій пакет акцій у компанії "Нафтогазвидобування".
Шуфрич більше не бенефіціар "Нафтогазвидобування" Нестор Шуфрич. Фото: mukachevo.net

15% акцій було куплено у компанії Фолукс (Foloux Consulting Limited, яка входить в сферу впливу Нестора Шуфрича - Ред.), - повідомив глава ДТЕК Максим Тимченко, інформує "Економічна правда"

"Це було по взаємній домовленості. Ми віримо в цей бізнес", - підкреслив глава ДТЕК.

Зазначимо, Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, в 2016 році отримала чистий прибуток у розмірі 26,5 млрд грн проти чистого збитку 27,7 млрд грн в 2015-му.

"Нафтогазвидобування" була заснована в 1999 році Миколою Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000-х років - 50% частка Порошенка в проекті перейшла Шуфричу.
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27 04 2017 20:28
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