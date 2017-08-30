Шуфрич хоче взяти свого сина на поруки, - адвокат
Про це під час судового засідання 30 серпня заявили адвокати Шуфрича-молодшого, де йому обирають міру запобіжного заходу, інформує "Українська правда".
"Ось заява Нестора Шуфрича про бажання взяти підозрюваного на поруки. Нестор Іванович є людиною, яка заслуговує довіри", – сказав адвокат.
У свою чергу депутат Шуфрич, який присутній у судовій залі, попросив суддю задовольнити його клопотання.
"Прошу врахувати це клопотання сторони захисту і задовольнити його", – сказав нардеп.
Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.
Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.
Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок") Нестору, який збив чоловіка у Києві 26 серпня.
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