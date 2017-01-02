Шуфрич на російському ТБ розповів росіянам, що Порошенко винен в ескалації на Донбасі
Відповідну заяву він зробив в ефірі російського пропагандистського каналу Росія 24.
"Влада спекулює на темі війни, не зацікавлена в мирному врегулюванні і буде саботувати Мінські угоди", - заявив Шуфрич.
"Я абсолютно впевнений, що якщо українську владу не змусять, а на жаль, опозиція сьогодні не в змозі тиснути на українську владу, а хоча деякі представники роблять все, щоб змусити хоча б президента України, керівництво України, реалізувати Мінські угоди, але в сьогоднішній ситуації ми повинні зробити все, щоб Україна виконала свої угоди", - додав він.
Як відомо, 29 січня проросійські війська розпочали штурмові дії і по сьогоднішній день активно застосовують артилерію і міномети в районі населеного пункту Авдіївка.
Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.
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