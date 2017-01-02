Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Шуфрич на російському ТБ розповів росіянам, що Порошенко винен в ескалації на Донбасі

Нардеп ВРУ звинуватив владу у розв'язуванні конфлікту на Донбасі
Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич звинуватив українську владу в саботажі Мінських домовленостей і ескалації конфлікту на Донбасі.
Шуфрич на російському ТБ розповів росіянам, що Порошенко винен в ескалації на Донбасі Нестор Шуфрич. Фото: tsn.ua

Відповідну заяву він зробив в ефірі російського пропагандистського каналу Росія 24.

"Влада спекулює на темі війни, не зацікавлена в мирному врегулюванні і буде саботувати Мінські угоди", - заявив Шуфрич.

"Я абсолютно впевнений, що якщо українську владу не змусять, а на жаль, опозиція сьогодні не в змозі тиснути на українську владу, а хоча деякі представники роблять все, щоб змусити хоча б президента України, керівництво України, реалізувати Мінські угоди, але в сьогоднішній ситуації ми повинні зробити все, щоб Україна виконала свої угоди", - додав він.

Як відомо, 29 січня проросійські війська розпочали штурмові дії і по сьогоднішній день активно застосовують артилерію і міномети в районі населеного пункту Авдіївка.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2017 07:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat