Шуфрич на російському ТБ розповів росіянам, що Порошенко винен в ескалації на Донбасі

Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич звинуватив українську владу в саботажі Мінських домовленостей і ескалації конфлікту на Донбасі.

Відповідну заяву він зробив в ефірі російського пропагандистського каналу Росія 24.

"Влада спекулює на темі війни, не зацікавлена в мирному врегулюванні і буде саботувати Мінські угоди", - заявив Шуфрич.

"Я абсолютно впевнений, що якщо українську владу не змусять, а на жаль, опозиція сьогодні не в змозі тиснути на українську владу, а хоча деякі представники роблять все, щоб змусити хоча б президента України, керівництво України, реалізувати Мінські угоди, але в сьогоднішній ситуації ми повинні зробити все, щоб Україна виконала свої угоди", - додав він.

Як відомо, 29 січня проросійські війська розпочали штурмові дії і по сьогоднішній день активно застосовують артилерію і міномети в районі населеного пункту Авдіївка.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.