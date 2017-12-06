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Шуфрич віддав Ахметову частку в "Нафтогазвидобуванні" в рахунок боргу, - ЗМІ

ДТЕК збільшив свою частку акцій в "Нафтогазвидобуванні" до 75%
Нестор Шуфрич віддав свій пакет акцій компанії ДТЕК в рахунок погашення кредиту в банку ПУМБ.
Шуфрич віддав Ахметову частку в "Нафтогазвидобуванні" в рахунок боргу, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

"Наскільки мені відомо, Нестор [Шуфрич - ред.] взяв кредит в ПУМБ. Подейкують, що десь 100 млн доларів. А зараз, напевно, Ринат Леонідович попросив гроші або відсотки, а у Нестора не було, ось і забрав акції за це", - заявив екс-голова компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський в інтерв'ю Економічній правді.

Раніше повідомляли, що Шуфрич продав свій пакет акцій у компанії "Нафтогазвидобування".

Зазначимо, Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, в 2016 році отримала чистий прибуток у розмірі 26,5 млрд грн проти чистого збитку 27,7 млрд грн в 2015-му.

"Нафтогазвидобування" була заснована в 1999 році Миколою Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000-х років - 50% частка Порошенка в проекті перейшла Шуфричу.

 

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12 06 2017 14:56
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