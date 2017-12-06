Шуфрич віддав Ахметову частку в "Нафтогазвидобуванні" в рахунок боргу, - ЗМІ

ДТЕК збільшив свою частку акцій в "Нафтогазвидобуванні" до 75%

Нестор Шуфрич віддав свій пакет акцій компанії ДТЕК в рахунок погашення кредиту в банку ПУМБ.

"Наскільки мені відомо, Нестор [Шуфрич - ред.] взяв кредит в ПУМБ. Подейкують, що десь 100 млн доларів. А зараз, напевно, Ринат Леонідович попросив гроші або відсотки, а у Нестора не було, ось і забрав акції за це", - заявив екс-голова компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський в інтерв'ю Економічній правді.

Раніше повідомляли, що Шуфрич продав свій пакет акцій у компанії "Нафтогазвидобування".