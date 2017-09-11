ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.
Нагадаємо, депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович та екс-член цієї фракції Євген Мураєв створили нову партію "Життя".
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Шуфрич вступив до партії Рабіновича "За життя"
Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України"
Нестор Шуфрич. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
"Я прийняв запрошення Вадима Рабіновича вступити в партію "За життя", яке було озвучене ним вже давно і реалізоване сьогодні", - повідомляє у Facebook прес-служба Шуфрича.
Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України та миру в нашій державі".
"Дякую всім за пройдений разом шлях!" - резюмував він.
Нагадаємо, депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович та екс-член цієї фракції Євген Мураєв створили нову партію "Життя".
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