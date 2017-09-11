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Шуфрич вступив до партії Рабіновича "За життя"

Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України"
Народний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.
Шуфрич вступив до партії Рабіновича "За життя" Нестор Шуфрич. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Я прийняв запрошення Вадима Рабіновича вступити в партію "За життя", яке було озвучене ним вже давно і реалізоване сьогодні", - повідомляє у Facebook прес-служба Шуфрича.

Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України та миру в нашій державі".

"Дякую всім за пройдений разом шлях!" - резюмував він.

Нагадаємо, депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович та екс-член цієї фракції Євген Мураєв створили нову партію "Життя".
 

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