Шуфрича відпустили на поруки батька у справі про ДТП

Шевченківській районний суд відпустив сина Нестора Шуфрича - Нестора на поруки батька у справі про ДТП.

Прокуратура інкримінує Шуфричу-молодшому порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження. За цією статтею підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, інформує "Громадське".

Прокурори підозрюють, що він може переховуватися від органів слідства та тиснути на свідків. Вони хочуть покласти на Шуфрича обов'язок прибувати за викликом до слідчого та заборонити залишати місце проживання цілодобово.

"Прошу застосувати до підозрюваного цілодобовий домашній арешт", - заявив прокурор Сергій Пересунько.

Захист підозрюваного просив не застосовувати запобіжний захід.

"Нашим підзахисним було здано закордонний паспорт, тому я вважаю, що обставини для обрання запобіжного заходу відсутні. Ми бачимо належну процесуальну поведінку, він з'явився до слідчого і прийшов на судове засідання", - заявив адвокат Литвиненко.

Крім того, захисники заявили, що народний депутат Нестор Шуфрич хоче взяти свого сина на поруки.

"Наш підзахисний живе у Козині, а його дружина перебуває у Києві вагітна. Він добровільно виконує зобов'язання. Крім того у залі присутній народний депутат. У народного депутата Нестора Шуфрича є бажання узяти підозрюваного на поруки. Прошу застосувати запобіжний захід у вигляді поруки", - заявив адвокат Лановий.

Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.

Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок"), який збив чоловіка у Києві 26 серпня.