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Шухевич про заяву глави МЗС Польщі: Я б плюнув полякам в пику і по всьому

Шухевич вважає, що поляки хіба що на словах партнери України
Український політик, син Романа Шухевича Юрій Шухевич прокоментував заяву польського міністра Вітольда Ващиковського про те, що Польща накладе вето на потенційний вступ України в ЄС, якщо не будуть вирішені історичні питання.
Шухевич про заяву глави МЗС Польщі: Я б плюнув полякам в пику і по всьому Юрій Шухевич. Фото: polemika.com.ua

Зокрема, Юрій Шухевич навів декілька прикладів, через що Польщі також можна пред'явити претензії, інформує "Максимум".

"Те, що вони робили до українізації на Волині в 30-х роках, – то осадництво. Потім "операція Вісла". До речі, 11 млн німців – це також геноцид людей, яких вони вислали із західних земель. Тому що однією з форм геноциду є масове переселення, виселення народу. Вони це з українцями зробили, вони це зробили і з німцями. І я вважаю, що їх в такому випадку незаконно прийняли в ЄС, якщо вони не каються, а вони за це не каються", – сказав Шухевич.

Також Юрій Шухевич вважає, що поляки хіба що на словах партнери України.

"Вони такі партнери, які хочуть, щоб ми танцювали під їхню дудку. Зрештою, хто такі поляки, що повинні нам визначати, хто для нас герой, а хто не герой, хто заслужив перед Україною, а хто не заслужив?", – обурюється Шухевич.

Відповідаючи на запитання, який вихід із ситуації, український політичний діяч категорично заявив: "Вихід? Знаєте що? Я б плюнув полякам в пику і по всьому. Тому що через те, що ми прогинаємося перед кожним голодранцем, то ми так і виглядаємо. А що в Москві скажуть, а у Варшаві що скажуть, а в Берліні що скажуть, а в Брюсселі що скажуть? Зрештою, а в Києві що скажуть? А в Києві нічого не будуть говорити, тому що бояться, як перелякана миша, яка не знає куди подітися".

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що поляки накладуть вето на потенційний вступ України в ЄС, якщо не будуть вирішені історичні питання і питання прав національних меншин.

У МЗС України заявили про некоректність висловлювань міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського щодо Донбасу та постаті Степана Бандери.

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06 07 2017 10:08
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