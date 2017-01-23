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Шухевич пропонує встановити відповідальність за заперечення Голодомору й статусу УПА

Шухевич пропонує карати політиків за такі дії п'ятьма роками тюрми
Народний депутат Юрій Шухевич подав законопроект, яким пропонує встановити відповідальність за заперечення факту Голодомору, а також виступи проти ОУН та УПА.
Шухевич пропонує встановити відповідальність за заперечення Голодомору й статусу УПА Юрій Шухевич. Фото: polemika.com.ua

Шухевич пропонує доповнити Кримінальний кодекс України статтею 448 - публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX столітті, факту Голодомору 1932-1933 років в Україні.

За такі дії він ініціює покарання штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Політиків же за такі самі дії Шухевич пропонує карати 5 роками тюрми.

"Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, – карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років", - сказано в проекті закону.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому проект постанови № 3525 про звернення до демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

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23 01 2017 17:15
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