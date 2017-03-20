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Шульца офіційно затвердили кандидатом у канцлери Німеччини

Мартін Шульц мітить на місце Ангели Меркель
Колишнього голову Європарламенту Мартіна Шульца затверджено на позачерговому з'їзді головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і кандидатом у канцлери ФРН, за нього віддано 100% голосів.
Шульца офіційно затвердили кандидатом у канцлери Німеччини Мартін Шульц. Фото: flickr.com

За Шульца проголосували 605 з 608 делегатів та допущених до голосування. Три бюлетеня були визнані недійсними. Позачерговий з'їзд СДПН проходить в неділю в Берліні, в ньому беруть участь близько 3 тисяч гостей, 500 журналістів.

Про це повідомляє DW.

Шульц змінив на посту лідера партії чинного міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля.

В середовищі СДПН саме Мартін Шульц вважається найбільш  кваліфікованим кандидатом на цю посаду замість Штайнмаєра, який став президентом ФРН.

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 24 вересня.

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20 03 2017 07:36
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