ПОЛІТИКА НОВИНИКолишнього голову Європарламенту Мартіна Шульца затверджено на позачерговому з'їзді головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і кандидатом у канцлери ФРН, за нього віддано 100% голосів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шульца офіційно затвердили кандидатом у канцлери Німеччини
Мартін Шульц мітить на місце Ангели Меркель
Мартін Шульц. Фото: flickr.com
За Шульца проголосували 605 з 608 делегатів та допущених до голосування. Три бюлетеня були визнані недійсними. Позачерговий з'їзд СДПН проходить в неділю в Берліні, в ньому беруть участь близько 3 тисяч гостей, 500 журналістів.
Про це повідомляє DW.
Шульц змінив на посту лідера партії чинного міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля.
В середовищі СДПН саме Мартін Шульц вважається найбільш кваліфікованим кандидатом на цю посаду замість Штайнмаєра, який став президентом ФРН.
Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 24 вересня.
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20 03 2017 07:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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