Шумахер почав самостійно дихати і пересуватися, - ЗМІ

Німецький автогонщик, семиразовий чемпіон світу в класі "Формула-1" Міхаель Шумахер, який продовжує відновлюватися після важкої травми голови, більше не прикутий до ліжка.

Спортсмен дихає самостійно, проте йому необхідний ретельний догляд і медична допомога, повідомляє авторитетне видання Daily Mail.

Сім'я екс-пілота Mercedes і Ferrari продовжує дороге лікування. Відомо, щотижня на медичне обслуговування Шумахера його близькі витрачають близько 50 тисяч фунтів.

Видання також повідомляє, що Міхаель живе разом зі своєю сім'єю в основній частині будинку, а не в спеціальній прибудові, яка, за деякими повідомленнями, була обладнана під лікарняну палату. Виявилося, що будівництво почалося ще до травми, і в цій прибудові живе батько Міхаеля, коли приїжджає в гості.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.