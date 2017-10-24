Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Шведська армія закупила собак на 1 млн євро

59 собак обійшлися армії у понад 21 000 євро за кожну
Армія Швеції закупила собак на понад 1 млн євро, щоб підготувати тварин до роботи в поліції і збройних силах.
Шведська армія закупила собак на 1 млн євро Фото: соцмережі

Про це пише The Local.

Шведська армія повинна була закупити собак для нової спеціальної програми, яка триває понад 10 років. Однак було заявлено, що дана покупка може бути незаконною, тому що армія не оголосила про проведення тендеру.

У 2014 році Збройні сили Швеції закупили 90 німецьких вівчарок для своєї програми по розведенню собак.

Пізніше з'ясувалося, що 59 собак обійшлися армії у понад 21 000 євро за кожну. За словами експертів, така ціна не є нормальною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2017 21:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.