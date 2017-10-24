Шведська армія закупила собак на 1 млн євро

Армія Швеції закупила собак на понад 1 млн євро, щоб підготувати тварин до роботи в поліції і збройних силах.

Про це пише The Local.

Шведська армія повинна була закупити собак для нової спеціальної програми, яка триває понад 10 років. Однак було заявлено, що дана покупка може бути незаконною, тому що армія не оголосила про проведення тендеру.

У 2014 році Збройні сили Швеції закупили 90 німецьких вівчарок для своєї програми по розведенню собак.

Пізніше з'ясувалося, що 59 собак обійшлися армії у понад 21 000 євро за кожну. За словами експертів, така ціна не є нормальною.