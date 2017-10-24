ПОЛІТИКА НОВИНИАрмія Швеції закупила собак на понад 1 млн євро, щоб підготувати тварин до роботи в поліції і збройних силах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шведська армія закупила собак на 1 млн євро
59 собак обійшлися армії у понад 21 000 євро за кожну
Фото: соцмережі
Про це пише The Local.
Шведська армія повинна була закупити собак для нової спеціальної програми, яка триває понад 10 років. Однак було заявлено, що дана покупка може бути незаконною, тому що армія не оголосила про проведення тендеру.
У 2014 році Збройні сили Швеції закупили 90 німецьких вівчарок для своєї програми по розведенню собак.
Пізніше з'ясувалося, що 59 собак обійшлися армії у понад 21 000 євро за кожну. За словами експертів, така ціна не є нормальною.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 10 2017 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків