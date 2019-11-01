Шведська компанія презентувала розумний перцевий балончик з сиреною та геолокацією
"Розумний" балончик є кращим засобом самозахисту, аніж звичайний. Він через Bluetooth з’єднується з додатком у телефоні (працює на iOS та Android) та може відправляти повідомлення екстреним контактам про те, що цим балончиком скористувалися. Крім того, додаток надсилає дані, де ним скористувалися, з геолокацією на Google картах, повідомляє Business Wire.
Екстрені контакти - це не правоохоронні органи та медики, а люди, яких власник балончика хоче сповістити про своє місцеперебування.
Крім того, балончики оснащені сиреною з гучністю в 130 децибелів (для порівняння гучність в 90-90 дБ мають, наприклад, крики та шум вагонів метро). У пристрій також вбудовані лампочки, які можуть допомогти людині націлитися на нападника, а останній буде дезорієнтований.
Такий винахід коштує близько 80 доларів, повідомило видання NewsAtlas.
Також, український підприємець Олексій Виноградов і кардіолог Дмитро Федьків створили "розумні футболки" HeartIn, що роблять електрокардіограму в реальному часі під час занять спортом.
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