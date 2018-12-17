Шведським містам дозволили забороняти жебрацтво на вулицях

Правозахисники, серед яких група Amnesty international, розкритикували таке рішення

Вищий суд Швеції, скасувавши два рішення нижчих судових інстанцій, у понеділок постановив, що місто в південно-західній частині країни має право ввести заборону на жебрацтво.

"Це позитивно, що ми можемо реалізувати рішення, яке ми ухвалили понад рік тому", - сказала Каріна Вуцлер, голова муніципальної ради Веллінге, пише DPA.

За її словами, заборона просити милостиню негайно почне діяти у п'яти місцях населеного пункту, зокрема на головній площі міста, у якому мешкає близько 35 тис. осіб.

Влада Веллінге стверджує, що люди, що жебракують, порушують громадський порядок, засмічують територію та влаштовують туалет у публічних місцях.

Правозахисники, серед яких група Amnesty international, розкритикували таке рішення, зауваживши, що заборона просити милостиню спрямована переважно на бездомних мігрантів з інших країн Європейського Союзу - здебільшого ромів.