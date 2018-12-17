CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВищий суд Швеції, скасувавши два рішення нижчих судових інстанцій, у понеділок постановив, що місто в південно-західній частині країни має право ввести заборону на жебрацтво.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шведським містам дозволили забороняти жебрацтво на вулицях
Правозахисники, серед яких група Amnesty international, розкритикували таке рішення
Фото: AFP
"Це позитивно, що ми можемо реалізувати рішення, яке ми ухвалили понад рік тому", - сказала Каріна Вуцлер, голова муніципальної ради Веллінге, пише DPA.
За її словами, заборона просити милостиню негайно почне діяти у п'яти місцях населеного пункту, зокрема на головній площі міста, у якому мешкає близько 35 тис. осіб.
Влада Веллінге стверджує, що люди, що жебракують, порушують громадський порядок, засмічують територію та влаштовують туалет у публічних місцях.
Правозахисники, серед яких група Amnesty international, розкритикували таке рішення, зауваживши, що заборона просити милостиню спрямована переважно на бездомних мігрантів з інших країн Європейського Союзу - здебільшого ромів.
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17 12 2018 18:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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