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Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги. Він обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж усі попередні.
Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України Фото: belvpo.com

Про це повідомляє глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрема. під час брифінгу в Києві.

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги - наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це такий пакет", - зазначив він, додавши, що "це на 100 млн більше, ніж усі попередні. Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки”, - йдеться у повідомленні.

За словами Біллстрема, фінанси, які Швеція надає Україні, дозволять знайти більше, ніж потрібно їй на міжнародному ринку.

Раніше повідомлялось, що США оголосить про додаткову допомогу енергосистемі України.

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29 11 2022 08:10
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