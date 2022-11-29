НОВИНИШвеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги. Він обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж усі попередні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
Фото: belvpo.com
Про це повідомляє глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрема. під час брифінгу в Києві.
"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги - наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це такий пакет", - зазначив він, додавши, що "це на 100 млн більше, ніж усі попередні. Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки”, - йдеться у повідомленні.
За словами Біллстрема, фінанси, які Швеція надає Україні, дозволять знайти більше, ніж потрібно їй на міжнародному ринку.
Раніше повідомлялось, що США оголосить про додаткову допомогу енергосистемі України.
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29 11 2022 08:10 МЕДІА
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