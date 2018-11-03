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Швеція готова стати майданчиком для зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Американські ЗМІ вже називали Швецію можливим місцем зустрічі двох державних лідерів
Швеція готова провести історичну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
Швеція готова стати майданчиком для зустрічі Трампа і Кім Чен Ина Фото: ap.org

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, пише The Local.

"Якщо ми можемо якось допомогти, ми це зробимо", – сказав Левен на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

В інтерв'ю шведським ЗМІ Левен наголосив на ролі Швеції в минулому: американські дипломати використовували посольство Швеції у Пхеньяні як канал спілкування з КНДР.

"Я не хочу занадто спекулювати щодо того, що це може означати. Але той факт, що ми є захисною силою для США, що ми були на кордоні з 1950-х, що ми мали посольство у Пхеньяні від початку 1970-х, забезпечує нам такі стосунки з Північною Кореєю, в яких, як ми відчуваємо, вони нам довіряють", – сказав Левен.

Американські медіа, такі як Washington Post та ABC News, вже називали Швецію можливим місцем зустрічі Трампа і Кім Чен Ина.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з делегацією спецпосланців з Південної Кореї заявив, що прагне рішуче просувати питання національного возз'єднання.

Керівництво Північної Кореї погодилося призупинити ядерні випробування та почати переговори з США.

Президент США Дональд Трамп прийняв пропозицію північнокорейського лідера Кім Чен Ина провести прямі переговори.

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11 03 2018 19:20
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