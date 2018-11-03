Швеція готова стати майданчиком для зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Швеція готова провести історичну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, пише The Local.

"Якщо ми можемо якось допомогти, ми це зробимо", – сказав Левен на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

В інтерв'ю шведським ЗМІ Левен наголосив на ролі Швеції в минулому: американські дипломати використовували посольство Швеції у Пхеньяні як канал спілкування з КНДР.

"Я не хочу занадто спекулювати щодо того, що це може означати. Але той факт, що ми є захисною силою для США, що ми були на кордоні з 1950-х, що ми мали посольство у Пхеньяні від початку 1970-х, забезпечує нам такі стосунки з Північною Кореєю, в яких, як ми відчуваємо, вони нам довіряють", – сказав Левен.

Американські медіа, такі як Washington Post та ABC News, вже називали Швецію можливим місцем зустрічі Трампа і Кім Чен Ина.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з делегацією спецпосланців з Південної Кореї заявив, що прагне рішуче просувати питання національного возз'єднання.

Керівництво Північної Кореї погодилося призупинити ядерні випробування та почати переговори з США.

Президент США Дональд Трамп прийняв пропозицію північнокорейського лідера Кім Чен Ина провести прямі переговори.