Швеція і Данія посилять співпрацю проти російської пропаганди
Глави Міноборони Швеції і Данії Петер Хультквіст і Клаус Йорт Фредеріксен висловились за посилення співпраці між двома країнами в рамках боротьби з російською пропагандою.
"Дії Росії в низці випадків викликають тривогу... Але також існує так звана гібридна боротьба, що включає в себе різні види кібератак, дезінформації та фейкових новин, які створюють в суспільстві занепокоєння", - йдеться у спільній статті глав Міноборони обох країн, опублікованій спочатку у шведській пресі, а потім - на сайті шведського уряду, повідомляє "112".
"Коли ми не можемо чітко відрізнити фальшиві новини та дезінформацію від правди і дійсності, ми починаємо відчувати себе все більш невпевнено", - йдеться в статті.
"(Обидві наші країни) в різних формах піддавалися подібному впливу (спробам дезінформації), ось чому ми хочемо краще захищати наше суспільство саме в цій сфері. Тут ми і будемо нарощувати співпрацю", - зазначили автори статті.
Крім того глави Міноборони Швеції і Данії висловили стурбованість ситуацією з безпекою в Балтійському регіоні.
"Так як ситуація з безпекою в безпосередній близькості від нашої території погіршується, співробітництво у сфері оборони також виявляється в центрі уваги. Ми переконані, що співпраця між нашими країнами може сприяти збереженню стабільності і свободи Балтійського регіону", - йдеться в статті.
Нагадаємо, що свого часу виборчий штаб тоді ще кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik.
Згодом, у травні 2017 року Макрон, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої пропаганди".
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