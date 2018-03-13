Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Швеція і Канада виділили $2 млн на відновлення Донбасу

На відновлення Донбасу виділено додаткових $2 млн
Уряди Канади та Швеції виділили $2 млн на відновлення Донбасу.
Швеція і Канада виділили $2 млн на відновлення Донбасу Фото: REPORT.IF.UA

"У рамках Цільового фонду багатьох партнерів виділено перші $2 мільйони на відновлення і розвиток миру на Донбасі. Кошти надані урядами Канади та Швеції і будуть адмініструватися Світовим банком відповідно до пріоритетів, визначених Державною цільовою програмою "Відновлення і розвиток миру в східних регіонах України", - повідомляють на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зазначають, що Цільовий фонд управляє коштами міжнародної донорської спільноти, які направляються на підтримку відновлення і розвитку миру на Донбасі.

Кошти грантів будуть спрямовані на фінансування пріоритетних проектів, які реалізуються на виконання державної цільової програми "Відновлення і розвиток миру в східних регіонах України", "Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і введення довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року".

Нагадаємо, Євросоюз, починаючи з 2014 року, надав Україні 700 млн євро гуманітарної допомоги для громадян, які проживають на території, що потерпає від конфлікту.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2018 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.