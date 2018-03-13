Швеція і Канада виділили $2 млн на відновлення Донбасу

Уряди Канади та Швеції виділили $2 млн на відновлення Донбасу.

"У рамках Цільового фонду багатьох партнерів виділено перші $2 мільйони на відновлення і розвиток миру на Донбасі. Кошти надані урядами Канади та Швеції і будуть адмініструватися Світовим банком відповідно до пріоритетів, визначених Державною цільовою програмою "Відновлення і розвиток миру в східних регіонах України", - повідомляють на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зазначають, що Цільовий фонд управляє коштами міжнародної донорської спільноти, які направляються на підтримку відновлення і розвитку миру на Донбасі.

Кошти грантів будуть спрямовані на фінансування пріоритетних проектів, які реалізуються на виконання державної цільової програми "Відновлення і розвиток миру в східних регіонах України", "Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і введення довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року".

Нагадаємо, Євросоюз, починаючи з 2014 року, надав Україні 700 млн євро гуманітарної допомоги для громадян, які проживають на території, що потерпає від конфлікту.

