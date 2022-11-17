Швеція конституційно посилює антитерористичне законодавство

Парламент Швеції ухвалив поправки до Конституції, які дозволять приймати більш жорсткі антитерористичні закони, що є ключовою вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО

Парламент Швеції ухвалив поправки до Конституції, які дозволять приймати більш жорсткі антитерористичні закони, що є ключовою вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО, пише Європейська правда.

Поправка була прийнята 278 голосами у 349-місцевому парламенті Швеції. Вона дозволяє вводити нові закони, щоб "обмежити свободу об'єднань, коли мова йде про об'єднання, які беруть участь в тероризмі або підтримують його".

На думку постійного комітету парламенту з конституційних питань, який рекомендував депутатам схвалити пропозицію, це дозволить "ширше криміналізувати участь у терористичній організації або заборонити терористичну організацію".

Зміни набудуть чинності з 1 січня.