ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент Швеції ухвалив поправки до Конституції, які дозволять приймати більш жорсткі антитерористичні закони, що є ключовою вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО
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Швеція конституційно посилює антитерористичне законодавство
Фото: РБК
Парламент Швеції ухвалив поправки до Конституції, які дозволять приймати більш жорсткі антитерористичні закони, що є ключовою вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО, пише Європейська правда.
Поправка була прийнята 278 голосами у 349-місцевому парламенті Швеції. Вона дозволяє вводити нові закони, щоб "обмежити свободу об'єднань, коли мова йде про об'єднання, які беруть участь в тероризмі або підтримують його".
На думку постійного комітету парламенту з конституційних питань, який рекомендував депутатам схвалити пропозицію, це дозволить "ширше криміналізувати участь у терористичній організації або заборонити терористичну організацію".
Зміни набудуть чинності з 1 січня.
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17 11 2022 17:55 МЕДІА
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