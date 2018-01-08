Швеція надасть додатково $380 тис. на підтримку реформ в Україні
РПР зарекомендував себе як надійний партнер і продемонстрував ефективну модель співпраці влади і громадськості у забезпеченні демократичних перетворень в країні, тому Швеція рада продовжити свою підтримку цієї організації, повідомили в посольстві Швеції в Україні, інформує "Європейська правда".
Зазначається, що Швеція, яка завжди підтримувала РПР, тепер стане найбільшим партнером організації на наступні 12 місяців.
За наступні 12 місяців РПР отримає юридичний статус, і подальше фінансування спрямовуватиметься організації безпосередньо.
"Реанімаційний пакет реформ" є коаліцією провідних громадських організацій та експертів України, які об'єдналися для запуску і реалізації реформ в країні. РПР функціонує як координаційний центр для 83 неурядових організацій та 22 експертних груп, які розробляють, просувають і здійснюють контроль за реалізацією реформ. За 4 роки за підтримки РПР було ухвалено 123 закони.
Нагадаємо, Євросоюз, починаючи з 2014 року, надав Україні 700 млн євро гуманітарної допомоги для громадян, які проживають на території, що потерпає від конфлікту.
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