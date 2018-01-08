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Швеція надасть додатково $380 тис. на підтримку реформ в Україні

Швеція, яка завжди підтримувала РПР, тепер стане найбільшим партнером організації на наступні 12 місяців
Уряд Швеції з 1 серпня надасть 380 тисяч доларів додаткової фінансової підтримки українському об'єднанню громадських організацій та експертів "Реанімаційний пакет реформ" (РПР) на 12 місяців для сприяння подальшим реформам і розвитку громадянського суспільства в Україні.
Швеція надасть додатково $380 тис. на підтримку реформ в Україні Фото: reuters.com

РПР зарекомендував себе як надійний партнер і продемонстрував ефективну модель співпраці влади і громадськості у забезпеченні демократичних перетворень в країні, тому Швеція рада продовжити свою підтримку цієї організації,  повідомили в посольстві Швеції в Україні, інформує "Європейська правда". 

Зазначається, що Швеція, яка завжди підтримувала РПР, тепер стане найбільшим партнером організації на наступні 12 місяців.

За наступні 12 місяців РПР отримає юридичний статус, і подальше фінансування спрямовуватиметься організації безпосередньо.

"Реанімаційний пакет реформ" є коаліцією провідних громадських організацій та експертів України, які об'єдналися для запуску і реалізації реформ в країні. РПР функціонує як координаційний центр для 83 неурядових організацій та 22 експертних груп, які розробляють, просувають і здійснюють контроль за реалізацією реформ. За 4 роки за підтримки РПР було ухвалено 123 закони.

Нагадаємо, Євросоюз, починаючи з 2014 року, надав Україні 700 млн євро гуманітарної допомоги для громадян, які проживають на території, що потерпає від конфлікту.

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01 08 2018 08:34
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