Швеція надасть п'ять мільйонів євро на утвердження гендерної рівності в Україні

Заступник Генсека ООН Фумзілє Мламбо-Нгкука та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Мартін Хагстром підписали угоду про фінансування проекту "Гендерна рівність в національних реформах та встановленні миру і безпеки в Україні".

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Проект передбачає бюджет у €5 млн і розрахований на чотири роки. Фінансування буде спрямовано на забезпечення комплексного національного механізму впровадження гендерної рівності у галузевих реформах через підтримку роботи новоствореного офісу Урядового уповноваженого із питань гендерної політики, а також допомогу у реалізації Національного плану дій "Жінки, мир, безпека".

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час церемонії підписання наголосила, що пріоритетними завданнями цього проекту було визначено моніторинг поточного стану гендерних питань в Україні та динаміки суспільних змін, впровадження пілотного проекту щодо запровадження посади радників в силових відомствах, підвищення інституційної спроможності та покращення координації роботи всіх структур, які мають забезпечувати гендерну рівність.

Мартін Хагстром уточнив, що "коли ми говоримо про гендер, ми не говоримо виключно про жінок, ми говоримо про захист прав всіх громадян України. Наприклад, середня тривалість життя чоловіків в Україні набагато менша, ніж жінок, і це питання також потребує уваги".

На спільній прес-конференції з виконавчим директором структури "ООН Жінки", заступницею Генерального секретаря ООН Фумзілє Мламбо-Нгкука Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що 150 депутатів Верховної Ради і третину уряду мають становити жінки, повідомляє "Урядовий портал". За її словами, досвід найбільш успішних країн Європи свідчить, що рівна участь жінок в управлінні державою позитивно впливає на її розвиток.

"Уряди і парламенти європейських країн сформовані наполовину жінками. Жінки також мають бути ширше залучені до мирних переговорів. Буде корисно залучити жінок-переселенців, які безпосередньо мають досвід зіткнення із конфліктом і здатні його трансформувати в продуктивний ресурс", – підкреслила віце-прем’єр-міністр.

Фумзіле Мламбо-Нгкука підтвердила, що "присутність жінок у переговорних процесах прискорює досягнення домовленостей і підвищує якість встановленого миру". На її думку, кризовий момент спонукав українців розпочати внутрішню перебудову, руйнування гендерних стереотипів.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Верховна Рада вирішила не ратифікувати конвенцію Ради Європи проти насильства щодо жінок і домашнього насильства через наявність у ній понять "гендер" і "сексуальна орієнтація".