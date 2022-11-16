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Швеція надасть Україні системи ППО та 720 млн шведських крон у новому пакеті допомоги

Сьогодні уряд Швеції презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин – військової, гуманітарної та політичної підтримки на рівні Європейського Союзу.
Швеція надасть Україні системи ППО та 720 млн шведських крон у новому пакеті допомоги Фото: РБК

Сьогодні уряд Швеції презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин – військової, гуманітарної та політичної підтримки на рівні Європейського Союзу.

 

В рамках цього пакету Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон на прес-конференції.

Окрім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.

 

"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн", - заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Зокрема, мова йде про пакет у 720 мільйонів шведських крон від уряду. Це близько 60 млн доларів.

Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.


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16 11 2022 11:18
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