Швеція повернула військовий призов через російську загрозу
Про це повідомила прес-секретар міністерства оборони країни Марінетт Радебо, пише BBC. Однією з причин такого рішення є "російська військова активність".
З 1 січня 2018 року на службу будуть призвані близько 4 тисяч юнаків і дівчат. Їх оберуть з 13 тисяч людей 1999 року народження, яким запропонують пройти психологічні і фізичні тести. Призовники служитимуть 9-12 місяців. Мета призову - мотивувати молодь ставати військовими професіоналами і поповнювати мобілізаційний резерв.
Швеція не входить в НАТО, як і Фінляндія, але обидві країни співпрацюють з альянсом. Сусідні Норвегія і Данія є членами НАТО. У квітні 2015 року Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Ісландія підписали документ про зміцнення військової співпраці. Цей крок був сприйнятий багатьма експертами як зближення Швеції і Фінляндії з НАТО.
На початку 2016 року стало відомо, що Швеція поверне своїх військових на острів Готланд у Балтійському морі, де під час холодної війни перебувало близько 20 тисяч солдатів.
Нагадаємо, у квітні цього року США перекинуть ще близько тисячі військовослужбовців на східний кордон НАТО до Польщі у рамках посилення східних кордонів Альянсу.
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