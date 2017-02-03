Швеція повернула військовий призов через російську загрозу

З 1 січня на службу будуть призвані близько 4 тисяч юнаків і дівчат

Уряд Швеції вирішив повернути обов'язковий військовий призов, який був скасований у 2010 році.

Про це повідомила прес-секретар міністерства оборони країни Марінетт Радебо, пише BBC. Однією з причин такого рішення є "російська військова активність".

З 1 січня 2018 року на службу будуть призвані близько 4 тисяч юнаків і дівчат. Їх оберуть з 13 тисяч людей 1999 року народження, яким запропонують пройти психологічні і фізичні тести. Призовники служитимуть 9-12 місяців. Мета призову - мотивувати молодь ставати військовими професіоналами і поповнювати мобілізаційний резерв.

Швеція не входить в НАТО, як і Фінляндія, але обидві країни співпрацюють з альянсом. Сусідні Норвегія і Данія є членами НАТО. У квітні 2015 року Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Ісландія підписали документ про зміцнення військової співпраці. Цей крок був сприйнятий багатьма експертами як зближення Швеції і Фінляндії з НАТО.

На початку 2016 року стало відомо, що Швеція поверне своїх військових на острів Готланд у Балтійському морі, де під час холодної війни перебувало близько 20 тисяч солдатів.

Нагадаємо, у квітні цього року США перекинуть ще близько тисячі військовослужбовців на східний кордон НАТО до Польщі у рамках посилення східних кордонів Альянсу.