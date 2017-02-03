Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Швеція повернула військовий призов через російську загрозу

З 1 січня на службу будуть призвані близько 4 тисяч юнаків і дівчат
Уряд Швеції вирішив повернути обов'язковий військовий призов, який був скасований у 2010 році.
Швеція повернула військовий призов через російську загрозу Фото: Peter Hoelstad / sverigesradio.se

Про це повідомила прес-секретар міністерства оборони країни Марінетт Радебо, пише BBC. Однією з причин такого рішення є "російська військова активність".

З 1 січня 2018 року на службу будуть призвані близько 4 тисяч юнаків і дівчат. Їх оберуть з 13 тисяч людей 1999 року народження, яким запропонують пройти психологічні і фізичні тести. Призовники служитимуть 9-12 місяців. Мета призову - мотивувати молодь ставати військовими професіоналами і поповнювати мобілізаційний резерв.

Швеція не входить в НАТО, як і Фінляндія, але обидві країни співпрацюють з альянсом. Сусідні Норвегія і Данія є членами НАТО. У квітні 2015 року Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Ісландія підписали документ про зміцнення військової співпраці. Цей крок був сприйнятий багатьма експертами як зближення Швеції і Фінляндії з НАТО.

На початку 2016 року стало відомо, що Швеція поверне своїх військових на острів Готланд у Балтійському морі, де під час холодної війни перебувало близько 20 тисяч солдатів.

Нагадаємо, у квітні цього року США перекинуть ще близько тисячі військовослужбовців на східний кордон НАТО до Польщі у рамках посилення східних кордонів Альянсу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2017 22:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.