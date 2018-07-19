Швеція виділила $ 1,7 млн на створення ІТ-шкіл в Україні

Співпраця уряду Швеції з шведсько-українською некомерційною організацією Beetroot Academy розрахована на три роки.

Співпраця дозволить відкрити ІТ-школи в тих місцях, де раніше це було економічно невигідно. Мають на увазі міста з населенням у 200 000 і більше, які розташовані на сході України.

За три роки Beetroot Academy планує відкрити 20 шкіл.

“IT – багатообіцяюча галузь, де люди можуть заробляти хороші гроші і тим самим підвищувати свій рівень життя. Таким чином, ми підтримуємо концепцію інклюзивного економічного розвитку в Україні, коли всі можуть отримувати гідні зарплати завдяки якісній освіті незалежно від розміру міста проживання та соціального статусу”, – коментує представниця посольства Швеції, повідомляє Kyiv Post.

Beetroot Academy – некомерційна організація, заснована IT-компанією Beetroot. Нею керують два шведа – Густав Хенман та Андреас Флодстрем. Beetroot Academy вже працює в 10 українських містах, включаючи Київ, Одесу, Запоріжжя, Маріуполь, Івано-Франківськ та інші. У цих школах українці вивчають JavaScript, PHP, вчаться створювати сайти на WordPress, а також беруть уроки англійської.

В організації зазначають, що близько 70% студентів академії успішно влаштовуються на роботу після випуску. Багато з них стають працівниками самої Beetroot. Незважаючи на некомерційний формат, академія бере зі студентів від $ 150 до $ 200 в місяць в залежності від курсу. Ці гроші йдуть виключно на покриття витрат і зарплату вчителям. У планах Beetroot Academy – навчати 2000 українських студентів на рік.