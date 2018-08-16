Швеція вирішила видворити українку, яка вижила після теракту в Стокгольмі
У день теракту 38-річна українка Ірина прийшла до торгового центру Ahlens за покупками і потрапила під колеса вантажівки, яка в’їхала у пішоходів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aftonbladet.
Вона провела в лікарні три тижні, за цей час їй зробили декілька операцій, однак не змогли врятувати праву ногу. У лікарні Ірину відвідав прем’єр Швеції Стефан Льовен, пообіцявши, що все буде добре.
Після цього українка більше року мешкала у Стокгольмі разом з донькою. У неї був тимчасовий дозвіл на проживання, оскільки вона була свідком у справі терориста Рахмата Акілова, що вчинив наїзд на пішоходів.
Нещодавно Міграційна служба Швеція відмовила Ірині у постійному дозволі на проживання, аргументувавши своє рішення тим, що українка не в змозі подбати про себе, тому має їхати додому за медичною допомогою і підтримкою друзів і родичів.
Міграційна служба вважає, що потрібна Ірині медична допомога та реабілітація доступні в Україні і рішення про видворення її з країни не суперечить Європейській конвенції з прав людини.
Наразі в Ірини і її доньки є два тижні, щоб добровільно залишити Швецію. Однак вона збирається оскаржити рішення Міграційної служби, хоча апеляція може зайняти декілька місяців.
Нагадаємо, 7 квітня вантажівка з терористом за кермом в'їхала в натовп, що спричинило смерть чотирьох і поранення ще 15 перехожих.
Шведська поліція назвала національності чотирьох загиблих під час наїзду вантажівки на людей в Стокгольмі 7 квітня.
Шведські правоохоронці під час розслідування теракту в Стокгольмі виявили у вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей біля торгового центру, сумку з вибухівкою.
Акція "Маніфестація любові" відбулася в неділю, 9 квітня, на площі Сергельсторг у центрі Стокгольма.
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