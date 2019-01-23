Швеція заборонить двигуни внутрішнього згоряння у 2030 році

Швеція у 2030 році припинить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Таким є один з ключових пунктів програми нового шведського уряду. Він розглядає боротьбу проти глобального потепління і виконання Паризької угоди по клімату як один зі своїх пріоритетів.

"Швеція має стати першою у світі державою загального благоденства, яка не використовує викопні енергоносії", - заявив колишній і новий шведський прем'єр-міністр, соціал-демократ Стефан Левен, представляючи 21 січня у парламенті в Стокгольмі свій кабінет міністрів, пише DW.

Однак першопрохідцем у справі радикального скорочення шкідливих викидів в транспортній сфері Швеція не стане. Це вже десята країна, яка назвала конкретну дату припинення реєстрації нових автомобілів з бензиновими або дизельними двигунами, підрахувала Маріон Тіман, представниця німецького відділення Greenpeace. Ця екологічна організація привітала рішення нового шведського уряду.

На п'ять років раніше Швеції, вже у 2025 році, відмовитися від автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння має намір сусідня Норвегія. У 2018 році майже кожна друга продана легкова машина працювала на електричній тязі. При цьому частка чистих електромобілів склала 31,2 відсотка, решта були плагін-гібридами, які мають як електричний мотор, так і бензиновий.

Зате новому шведському уряду не доведеться переконувати вітчизняних автобудівників переорієнтуватися на випуск електромобілів. Виробник легкових машин Volvo Cars, куплений у 2010 році китайською автомобілебудівною компанією Geely, ще два з половиною роки тому, влітку 2017-го, першим серед великих європейських представників галузі оголосив, що з 2019 року буде випускати автомобілі тільки з електричними або гібридними двигунами.

На електричну тягу все більше переключається і Volvo Group, другий за величиною у світі виробник важких вантажівок і автобусів. У цих сегментах ринку процес відмови від двигунів внутрішнього згоряння йде значно повільніше, проте шведський концерн вже увійшов до групи світових лідерів з випуску електричних автобусів.

Поки, правда, їх виробляють в незначних кількостях. Однак Фелікс Кібарт, який очолює підрозділ альтернативних двигунів у німецькій компанії MAN Bus & Truck, виходить з того, що з 2021 року витрати на придбання та експлуатацію електричних автобусів з терміном служби 12 років зрівняються з відповідними витратами на дизельні автобуси. І тоді їх використання стане для підприємств громадського транспорту економічно доцільним.

У всякому разі, MAN Bus & Truck планує почати випуск електричних автобусів у 2020 році і за десять років довести їх частку в загальному обсязі випускаючих компанією автобусів до 60 процентів.Так що конкурент Volvo Group, напевно, зуміє до 2030 року забезпечити рідний шведський ринок достатньою кількістю автобусів на електричній тязі.

Нагадаємо, що на півночі Стокгольма почали курсувати перші у Швеції громадські автобуси без водіїв.