Швеція запровадила екологічний податок на авіаквитки

У вартість всіх квитків, що вилітають з аеропортів Швеції, включатимуть додаткову плату від 60 до 400 крон

Швеція запровадила екологічний податок при продажі авіаквитків, який має на меті зменшення впливу повітряних перевезень на клімат.

"Метою податку є зведення до мінімуму викидів вуглецю після радикального збільшення кількості авіаперевезень", - заявила міністр клімату Ізабелла Льовен, повідомляє The Local.

У вартість всіх квитків, що вилітають з аеропортів Швеції, включатимуть додаткову плату від 60 до 400 крон (від 6 до 39 євро) залежно від місця призначення.

Податок стягуватиметься з усіх пасажирів, окрім дітей до двох років, екіпажів літаків, пасажирів, які зупиняються на території Швеції, не змінюючи літаків, а в деяких випадках - і транзитних пасажирів.

Згідно з опитуванням, опублікованим минулого тижня, 53% шведів підтримують новий податок.

Однак опозиційні партії критикувала цей крок, закликаючи авіакомпанії вимагати використання певного відсотка біопалива.

Нагадаємо, що парламент Швеції схвалив новий закон, згідно з яким згоду на секс зроблять обов'язковою згідно із законом.