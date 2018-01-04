Швеція запровадила екологічний податок на авіаквитки
"Метою податку є зведення до мінімуму викидів вуглецю після радикального збільшення кількості авіаперевезень", - заявила міністр клімату Ізабелла Льовен, повідомляє The Local.
У вартість всіх квитків, що вилітають з аеропортів Швеції, включатимуть додаткову плату від 60 до 400 крон (від 6 до 39 євро) залежно від місця призначення.
Податок стягуватиметься з усіх пасажирів, окрім дітей до двох років, екіпажів літаків, пасажирів, які зупиняються на території Швеції, не змінюючи літаків, а в деяких випадках - і транзитних пасажирів.
Згідно з опитуванням, опублікованим минулого тижня, 53% шведів підтримують новий податок.
Однак опозиційні партії критикувала цей крок, закликаючи авіакомпанії вимагати використання певного відсотка біопалива.
Нагадаємо, що парламент Швеції схвалив новий закон, згідно з яким згоду на секс зроблять обов'язковою згідно із законом.
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