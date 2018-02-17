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Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас

Країна готова відправити війська на схід України, якщо "побачить відповідні умови"
Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на сході України, якщо "Росія і Захід погодяться".
Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас Фото: lehtikuva.fi

Про це міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє Reuters.

"Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми зрозуміємо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього", – сказав він.

Нагадаємо, в доповіді експерта ООН при Колумбійському університеті в Нью-Йорку Річарда Гоуана, підготовленій за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО, радника президента України Петра Порошенка Андерса Фог Расмуссена, Швеція була запропонована як одна з країн, яка може очолити миротворчу місію на Донбасі.

Уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту.

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