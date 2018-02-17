Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас
Про це міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє Reuters.
"Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми зрозуміємо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього", – сказав він.
Нагадаємо, в доповіді експерта ООН при Колумбійському університеті в Нью-Йорку Річарда Гоуана, підготовленій за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО, радника президента України Петра Порошенка Андерса Фог Расмуссена, Швеція була запропонована як одна з країн, яка може очолити миротворчу місію на Донбасі.
Уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.
Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.
Представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків