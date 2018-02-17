Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас

Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на сході України, якщо "Росія і Захід погодяться".

Про це міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє Reuters.

"Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми зрозуміємо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього", – сказав він.

Нагадаємо, в доповіді експерта ООН при Колумбійському університеті в Нью-Йорку Річарда Гоуана, підготовленій за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО, радника президента України Петра Порошенка Андерса Фог Расмуссена, Швеція була запропонована як одна з країн, яка може очолити миротворчу місію на Донбасі.

Уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту.