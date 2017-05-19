Швеція зняла звинувачення і скасувала арешт засновника WikiLeaks Ассанжа

Шведська прокуратура вирішила припинити розслідування у справі про зґвалтування проти засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа і зняти ордер на арешт, який був чинним у Європі щодо австралійця протягом останніх семи років.

"Голова прокуратури Маріанн Ні сьогодні вирішила припинити розслідування проти ймовірного зґвалтування (меншою мірою), вчиненого Джуліаном Ассанжем", - повідомляє The Local.

Раніше у травні адвокат засновника Wikileaks звернувся в Стокгольмський окружний суд з проханням припинити ордер на арешт його клієнта, заявивши, що його слід скасувати тепер, коли США висловили бажання висунути звинувачення 45-річному Ассанжу.

Один з адвокатів Ассанжа Мелінда Тейлор заявила, що тепер журналіст, "імовірно, спробує отримати від британської влади гарантії, що він не буде затриманий якимось іншим способом", а не відразу вирушить в Еквадор. Адвокат нагадала, що влада Великобританії і США неодноразово відмовлялися "підтвердити або спростувати", чи існує запит на екстрадицію австралійця у США. Тейлор також нагадала, що британська влада звинувачує Ассанжа в порушенні умов виходу під заставу, коли він утік у посольство Евкадору.

Тим часом шведський адвокат Ассанжа Пер Е Семуельсон назвав новину про зняття звинувачень "перемогою" австралійця. "Це повна перемога для Ассанжа. Він вільний покинути посольство, коли захоче. Ми виграли справу Ассанжа. Він, звичайно, щасливий і зітхнув з полегшенням. Але він критично ставиться до того, що це так довго триває", - заявив Семуельсон у коментарі Sveriges Radio.

Джуліан Ассанж – засновник міжнародної організації Wikileaks. Вона займається витоками таємної інформації та її публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Wikileaks засновано у 2006 році. Матеріали розміщенні на сайті Wikileaks стали причиною низки міжнародних скандалів.

Нагадаємо, що WikiLeaks оприлюднила десяту частину переписки голови передвиборного штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон Джона Подести. Вважається, що опубліковані секретні матеріали посприяли поразці Гілларі Клінтон на виборах президента США.