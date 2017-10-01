Швейцарії виграла справу, яка дозволить мусульманським хлопцям і дівчатам плавати разом
Рішення пояснюється тим, що створює позитивний прецедент для примушення батьків сприяти повноцінній соціалізації своїх дітей, повідомляє BBC.
Одночасно зі своїм рішенням ЄСПЛ визнав, що дещо обмежив "свободу віросповідання", проте не порушив її.
Ця справа була розпочата двома швейцарськими громадянами турецького походження, які не дозволили своїм донькам відвідувати заняття з плавання у групах, де тренуються хлопці.
Освітяни заявили, що виключення можливі лише для дівчат, які досягли пубертатного віку.
У 2010 році, після довготривалих судових чвар, батьків зобов’язали сплатити штраф сумою в 1,3 тис. євро за "порушення батьківських обов’язків".
Ті аргументували, що рішення суду є порушенням ст. 9 Європейської конвенції з прав людини, яка зокрема захищає свободу віросповідання.
У постанові ЄСПЛ зазначено, що відмова задовільняти вимоги батьків була "втручанням у право заявників на свободу віросповідання".
При цьому приведений закон був створений для "захисту іноземних учнів від будь-яких форм виключення з суспільства".
ЄСПЛ заявив у зверненні до Швейцарії, що та вільна у тому, щоб змінювати свою освітню систему "відповідно до потреб і традицій". При цьому суд зазначив, що школи грають важливу роль у соціалізації дітей, і виключення деяких уроків є виправданим лише "у деяких випадках".
"Відповідно до інтересу дітей у повній освіті, це рішення полегшує їхню успішну інтеграцію в суспільство відповідно до місцевих моделей поведінки та звичаїв, і має більшу силу, ніж небажання батьків віддавати дітей до змішаних груп на заняттях з плавання", - заключив суд.
Нагадаємо, що нижня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення про заборону носити паранджу - елемент одягу мусульманок, який повністю закриває обличчя.
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